«Дочернее предприятие»: США идут на «дипломатический переворот» и готовят Украине ультиматум

Руководство США готовится к активным действиям по украинскому вопросу и готовится поставить Киев перед ультиматумом, предусматривающим либо мир на условиях России, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны американцев.
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