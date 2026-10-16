❗️Аксёнов: Если главы городов не будут делать выводы — получат выговоры Если главы администраций городов Крыма не будут своевременно решать проблемы и принимать меры — им будут вынесены выговоры, в ходе совещания сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.