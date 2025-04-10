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Кирилл Капризов вернулся с травмы и принёс победу "Миннесота Уайлд" в овертайме

Кирилл Капризов вернулся с травмы и принёс победу "Миннесота Уайлд" в овертайме

Кирилл Капризов в первом матче после травмы забросил две шайбы, включая победную, и сделал голевую передачу, принеся победу "Миннесота Уайлд" над "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 8:7.

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