Гаджиев - об УЕФА: давно политическая организация, противоречащая своим уставам

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.
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