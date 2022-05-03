Газета.ру

7 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Гаджиев - об УЕФА: давно политическая организация, противоречащая своим уставам

Гаджиев - об УЕФА: давно политическая организация, противоречащая своим уставам

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх