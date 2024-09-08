Аналитик Эмерик Шопрад: Ле Пен могла бы победить на выборах президента Франции

Экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад заявил, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеет потенциал победить на президентских выборах во Франции в 2027 году, однако ей будет сложно.
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