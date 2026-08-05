Змеи активизировались в Прикамье: власти призывают к осторожности

В Косинском округе Пермского края из-за тепла увеличилась активность змей, включая опасных гадюк. Местные власти просят жителей быть осторожными: носить плотные брюки и резиновые сапоги, пользоваться палкой для отпугивания.
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