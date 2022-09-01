«За рулем»-сентябрь: машины из Ирана; новые штрафы; Лада Веста 2022

«За рулем» № 9/2022 — это: ЗР МОМЕНТ Электромобили: в чем секрет популярности? Иранцы нам помогут? Седан Ikco Tara Мурманск-Москва-Красноярск: о наших дорогах и автосервисе Кроссовер Changan Uni-K: цены и оснащение ЗР ПРЕМЬЕРА Лада Веста NG: детальный разбор и реальные цены Кроссовер Exeed TXL с двухлитровым мотором Первый тест электромобиля Evolute i-Joy Haval Dargo российской сборки Внедорожник Tank 300 и другие новинки из Китая ЗР АКТИВ Рынок запчастей: дефицит и перспективы Камеры, алкозамки и другие капканы для водителей ЗР ТЕСТ Нешипованные зимние шины: дорогие и подешевле На что способны самые дешевые видеорегистраторы Б/у из Америки: Ford Mustang ЗР ЭКСПЕРТ Экспертиза ЗР.