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Ураган разрушил кровли зданий и снес деревья в Алтайском крае

Ураган разрушил кровли зданий и снес деревья в Алтайском крае

О непогоде сообщили жители нескольких населенных пунктов Ураган в Завьяловском и Мамонтовском районах / Фото: "Инцидент Барнаул" В Завьяловском и Мамонтовском районах Алтайского края прошел ураганный ветер, сообщает "Инцидент Барнаул".

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