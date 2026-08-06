Ураган разрушил кровли зданий и снес деревья в Алтайском крае

О непогоде сообщили жители нескольких населенных пунктов Ураган в Завьяловском и Мамонтовском районах / Фото: "Инцидент Барнаул" В Завьяловском и Мамонтовском районах Алтайского края прошел ураганный ветер, сообщает "Инцидент Барнаул".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии