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RS: «незаменимость» Америки означает лишь одно – бесконечную мировую войну

RS: «незаменимость» Америки означает лишь одно – бесконечную мировую войну

Наступил новый 2024 год. Является ли Америка все еще незаменимой? Если это так, то положение будет обязывать ее использовать всю силу и влияние на весь мир, чтобы немедленно положить конец всем ужасным войнам на планете.

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