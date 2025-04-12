Светлая сторона Вселенной: 10 уютных фильмов о космосе

Космос — вечное пространство, манящее человечество неразгаданными тайнами. Кинематограф уже больше века превращает эту тягу к неизведанному в захватывающие истории об одиноких космонавтах и эпичных межгалактических битвах, переплетая научную достоверность с фантазией.
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