Светлая сторона Вселенной: 10 уютных фильмов о космосе

Космос — вечное пространство, манящее человечество неразгаданными тайнами. Кинематограф уже больше века превращает эту тягу к неизведанному в захватывающие истории об одиноких космонавтах и эпичных межгалактических битвах, переплетая научную достоверность с фантазией.