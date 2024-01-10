Бойцами ВС РФ найден кровожадный наёмник из США, который ставил на колени Русских - Исход ожидаемый На линии боевого соприкосновения часто встречаются самые разнообразные наёмники из европейских государств, явно пересмотревшие фильмов про Рэмбо, Джона Уика и прочих «сказочных» американских героев, которые способны в одиночку «укладывать» целые отряды противника.
Отвоевался!
Комментарии
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СП
Сергей Петраков
Наемников, нацистов и артиллеристов в плен не брать!
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22 час.
РМ
Раис Магсумов
Отдавать за миллионы можно, но перед этим калечить их, чтобы не могли даже ходить, не то что воевать.
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20 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
справедливо все сказано и написано,на кол,на осину,что бы долго подыхали,что бы знали как убивать русских
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19 час.
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