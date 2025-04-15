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Беспрецедентный удар ВСУ по Курску, все цели — гражданские, десятки взрывов и прилётов, ВСУ мстят за смерть натовских шишек

Беспрецедентный удар ВСУ по Курску, все цели — гражданские, десятки взрывов и прилётов, ВСУ мстят за смерть натовских шишек

Беспрецедентный удар ВСУ по Курску, все цели — гражданские, десятки взрывов и прилётов, ВСУ мстят за смерть натовских шишек Юлия СоколоваКурск оказался в центре одного из самых масштабных терактов за последнее время.

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