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В России такое возможно? Обязательная регистрация в каждом магазине

В России такое возможно? Обязательная регистрация в каждом магазине

Каждая страна борется с напастью нашего времени по своему. Лучше всего, с моей точки зрения, с проблемой справился Китай.

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анна селезнева (лебедева)
а в чем смысл такой регистрации?
Элина Морозова
В статье написано :" для оперативного отслеживания очагов"
Евгений Казанцев
Я еще при первой информации о короновирусе был возмущён глупостью нашего правительства. Нужно было срочно закрывать границы, а всех возвращающихся оттуда направлять на месячный карантин в Сочи. Дороговато, но надёжно. Правительство пошло по другому подлому пути; гнёта и наживы. Подонки и грабители довольны.

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