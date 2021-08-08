В России такое возможно? Обязательная регистрация в каждом магазине

Позитив для оптимистовПолитикаВ России такое возможно? Обязательная регистрация в каждом магазинеКаждая страна борется с напастью нашего времени по своему. Лучше всего, с моей точки зрения, с проблемой справился Китай.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьанна селезнева (лебедева)а в чем смысл такой регистрации?Элина МорозоваВ статье написано :" для оперативного отслеживания очагов"ЕКЕвгений КазанцевЯ еще при первой информации о короновирусе был возмущён глупостью нашего правительства. Нужно было срочно закрывать границы, а всех возвращающихся оттуда направлять на месячный карантин в Сочи. Дороговато, но надёжно. Правительство пошло по другому подлому пути; гнёта и наживы. Подонки и грабители довольны.Комментировать
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