Помогите подобрать очки

Мужчину на фото зовут Ян Мискович, он рекордсмен — носит очки на минус 108 диоптрий. Ян с детства страдал от миопии высокой степени, амблиопии, астигматизма, страбизма и кератоконуса, однако офтальмологи помогли и ему.