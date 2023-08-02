«Бостон» отчислил Джастина Шэмпени

«Бостон» отчислил форварда Джастина Шэмпени (22 года, 198 см). Шэмпени стал игроком «Селтикс» под занавес прошлого сезона, с ним был подписан негарантированный контракт на несколько лет.
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