По данным тестов 3DMark, RTX 5080 предположительно всего на 17% быстрее RTX 5070 Ti

Графические процессоры Nvidia RTX 5090 и 5080 сталкиваются с серьезными проблемами с плавящимися кабелями разъемов, что повторяет инциденты с графическими процессорами RTX 4090, которые, как ранее утверждала компания, уже были устранены.
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