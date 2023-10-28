Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, связанные с аварией, которая произошла на угольной шахте, находящейся в Карагандинской области.
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