В Петербурге осудили главу морга, организовавшего сервис по «внеочередным» вскрытиям

В общей сложности учреждение незаконно получило 166 млн рублей. В Петербурге суд огласил приговор в отношении заведующего морга СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктора Василенко, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
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