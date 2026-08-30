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МОСИНФОРМ

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День в истории: 30 августа — день открытия сразу трех станций Московского метрополитена

День в истории: 30 августа — день открытия сразу трех станций Московского метрополитена

В разные годы постсоветского периода 30 августа в Москве открылись сразу три станции метро. Их вводили в эксплуатацию в преддверии Дня города, продолжая многолетнюю традицию запуска важных объектов транспортной инфраструктуры накануне главного праздника столицы.

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