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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе признался, что по-прежнему болеет за «ПСЖ»: «Я все еще парижанин»

«Я все еще парижанин. Но теперь я болельщик», – сказал форвард «Реала» на встрече с детьми с ограниченными возможностями.

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