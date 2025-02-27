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«Мой уровень несколько упал»: Медведев не реализовал четыре матчбола и остался без полуфинала турнира в Дубае

«Мой уровень несколько упал»: Медведев не реализовал четыре матчбола и остался без полуфинала турнира в Дубае

Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае. Во встрече с Таллоном Грикспуром он не смог реализовать четыре матчбола во втором сете и вдобавок поругался с судьёй, обвинив того в двойных стандартах.

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