Эмили Ратаковски вышла на публику в облегающем наряде без бюстгальтера

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на вечеринку подруги в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,4 миллиона подписчиков.