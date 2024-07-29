Красносельский: конфликт Приднестровья с Молдавией не исчерпан спустя 32 года

Конфликт Приднестровья с Молдавией не исчерпан спустя 32 года. Об этом заявил ТАСС президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя призывы молдавских политиков к выводу с ее территории миротворцев Российской Федерации.
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