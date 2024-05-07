Машинист тепловоза и его помощник осуждены в Карелии за кражу почти тонны топлива у РЖД

3 мая 2024 года Питкярантским городским судом вынесен приговор в отношении двух местных жителей. Оба были признаны виновными в совершении кражи имущества ОАО «РЖД» группой лиц по предварительному сговору.
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