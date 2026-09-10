Поколение Z или как правильно начать эффективный учебный год в ВУЗе

Вот и прошли теплые летние денечки, наступило время академических аудиторных занятий для учеников и их учителей.
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