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Резиденты ОЭЗ, земельные участки, кредитные деньги

Резиденты ОЭЗ, земельные участки, кредитные деньги

Законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении, дает компаниям, работающим в особых экономических зонах, новые права, связанные с их земельными участками Согласно законопроекту, принятому Госдумой в третьем чтении, резидентам особых экономических зон разрешат передавать в залог банкам арендные права на земельные участки, находящиеся в госсобственности.

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