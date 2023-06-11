Дизайнер Аттеберри удалил Windows-помощника Скрепыша из портфолио из-за гнева пользователей

Дизайнер Кеван Аттеберри, создавший культовую скрепку-помощника Clippy (Скрепыш) для офисных программ Microsoft в операционной системе Windows заявил, что в прошлом исключил его из своего портфолио, так как крайне смутился из-за гнева пользователей.
Дизайнер Кеван Аттеберри, создавший культовую скрепку-помощника Clippy (Скрепыш) для офисных программ Microsoft в операционной системе Windows заявил, что в прошлом исключил его из своего портфолио, так как крайне смутился из-за гнева пользователей.
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