Следственный комитет заинтересовался женщиной, которая избивала инвалида в Твери

Глава следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту избиения инвалида в Твери. Как сообщили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов показали сюжет о женщине, которая ухаживала за инвалидом и применяла в отношении его насилие.