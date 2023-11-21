Следственный комитет заинтересовался женщиной, которая избивала инвалида в Твери

Глава следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту избиения инвалида в Твери. Как сообщили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов показали сюжет о женщине, которая ухаживала за инвалидом и применяла в отношении его насилие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии