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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор допустил, что Украина может прекратить существовать как государство в 2023 году

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор допустил, что Украина может прекратить существовать как государство в 2023 году

Украина может прекратить свое существование в качестве государства в текущем году. Соответствующий вариант развития событий допустил Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны Соединенных Штатов.

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