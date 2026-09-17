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МОСИНФОРМ

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Кабаны Фрося и Степан успешно набирают вес к зиме в «Лосином острове»

Кабаны Фрося и Степан успешно набирают вес к зиме в «Лосином острове»

Зажировка кабанов Фроси и Степана из национального парка «Лосиный остров» проходит успешно. Об этом сообщается в Телеграм-канале национального парка.

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