Голубцы мясные

• Домашняя Кулинария • Голубцы мясныеИнгредиенты для голубцов1 вилок капусты800 г. фарша (лучше ассорти)1 стакан отваренного до полуготовности риса1 — 2 луковицы1 — 2 моркови1 яйцосольперецспеции по желаниюДля заливки:100 г.