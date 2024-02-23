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Семья и дом

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Голубцы мясные

Голубцы мясные

• Домашняя Кулинария • Голубцы мясныеИнгредиенты для голубцов1 вилок капусты800 г. фарша (лучше ассорти)1 стакан отваренного до полуготовности риса1 — 2 луковицы1 — 2 моркови1 яйцосольперецспеции по желаниюДля заливки:100 г.

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