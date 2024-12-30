Мочевая кислота в крови: можно ли обойтись без лекарств?

В норме мочевая кислота растворяется в крови и удаляется почками, в меньшем количестве — кишечником. Ее избыток может долго оставаться незамеченным, но со временем способен привести к подагре, камням в почках и другим проблемам.
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