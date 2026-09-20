Раяз Фасыйхов сайлаулар турында: Бу – бәйрәм, хатыным тәмле ризыклар пешереп көтеп тора

Татарстанның халык артисты Раяз Фасыйхов кечкенәдән сайлау көнне бәйрәм рухын тоеп килүен сөйләде. Аның сүзләренчә, әлеге көнне гаиләдә һәрвакыт эш белән бәйрәм бергә булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым