НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Раяз Фасыйхов сайлаулар турында: Бу – бәйрәм, хатыным тәмле ризыклар пешереп көтеп тора

Раяз Фасыйхов сайлаулар турында: Бу – бәйрәм, хатыным тәмле ризыклар пешереп көтеп тора

Татарстанның халык артисты Раяз Фасыйхов кечкенәдән сайлау көнне бәйрәм рухын тоеп килүен сөйләде. Аның сүзләренчә, әлеге көнне гаиләдә һәрвакыт эш белән бәйрәм бергә булган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым