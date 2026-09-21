И заведующий детсадом, и уголовник Доцент: 5 советских актёров, сыгравших не по одной роли

Один человек на экране — и вдруг два, три, а то и сразу четыре разных героя. Советское кино любило эту игру: персонажей связывало внешнее сходство — близнецы, двойник, переодетая героиня, а иногда четыре разных типа с одной фамилией.
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