Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    А что сразу не миллиард?Из-за таких вот г...
  • Alex Nемо
    Вот сколько раз просили Симонян не лезть в не свои дела. Пусть для начала разберётся с зряплатами депутатов различных...Из-за таких вот г...
  • Ирина Голота (Болховитинова)
    Если, в то время ,это можно было назвать безалаберностью, то сейчас это предательство.  Уж слишком много в стране раз...Передал Германии ...

Из-за таких вот генералов...за два года СВО Россия не смогла выстроить закрытую цифровую связь!

Из-за таких вот генералов...за два года СВО Россия не смогла выстроить закрытую цифровую связь!

Слухи про следственные действия в отношении начальника Главного управления связи появились ещё позавчера.

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Комментарии
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Алексей Пассар
Надо коррупцию расценивать как измену родине, подрыв устоев государства. Поистине дела наши указывают на нас! Заметили?
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1 час.
Alex Nемо
Вот сколько раз просили Симонян не лезть в не свои дела. Пусть для начала разберётся с зряплатами депутатов различных уровней. Стоят ли эти депутаты даже четверти от того что им платят...
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38 мин.
МБ
Марина Биченова
А что сразу не миллиард?
Ответить
1 мин.

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