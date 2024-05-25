Каррера приехал поддержать «Народную Команду» в Медиалиге. Клуб набрал первые очки в сезоне

Экс-тренер «Спартака» приехал на стадион во время первого тайма, когда «Народная» проигрывала 0:2. Второй тайм Массимо смотрел с бровки, а «Народная Команда» сравняла счет, перевела игру в серию буллиталити (смесь серии пенальти и буллитов), где победила и набрала первые очки в сезоне (2:2, 1:0 – по буллиталити).