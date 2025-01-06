Пленные солдаты ВСУ призвали «стрелять ТЦК»

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвали уничтожать представителей территориального центра комплектования (ТЦК — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и занимается мобилизацией населения — прим.
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