Том Холланд сыграет Человека-паука, если персонажу воздадут должное

Global Look Press/AdMedia/Billy Bennight Актер Том Холланд, который исполнил роль Человека-паука в фильмах вселенной Marvel, заявил, что вернется к работе в новом фильме с этим персонажем, если ему воздадут должное.
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