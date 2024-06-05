Мигрантам привяжут язык к русским словам в неотвратимом порядке

Silver Kont

Черножопым ишакам вообще нечего делать в России! Если речь пошла о трудовой миграции, то оргзавоз северокорейцев предпочтительнее... Здесь всё прозрачно, чинуши и бизьнесьмены деньги не спиздят, потому как придётся платить означенные суммы вовремя, без задержек и прокруток в своих банках....