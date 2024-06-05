В Совете по правам человека планируют сделать языковую диагностику в школах не добровольной, а обязательной.
Мигрантам привяжут язык к русским словам в неотвратимом порядке
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Без саранчи...
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3 час.
Silver Kont
Черножопым ишакам вообще нечего делать в России! Если речь пошла о трудовой миграции, то оргзавоз северокорейцев предпочтительнее... Здесь всё прозрачно, чинуши и бизьнесьмены деньги не спиздят, потому как придётся платить означенные суммы вовремя, без задержек и прокруток в своих банках....
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2 час.
Игорь Василевский
Какой вы грубый! Ну, разве можно говорить такие слова про овцееб...в?
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1 час.
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