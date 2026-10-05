Белка совершает неожиданную атаку в Санта-Крусе / © Kevin Lohman / Nikon Comedy Wildlife Awards В этом году на конкурс поступило более 10 000 работ из 112 стран — это рекордное число заявок за всю его историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии