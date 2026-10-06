Мерц и Макрон предлагают защитить компании из ЕС от китайских конкурентов

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предложили дать Еврокомиссии новые полномочия для защиты европейских компаний от «недобросовестной» конкуренции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гестапо по-киевск...
- В Харьковской обл...
- Куда уходили тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым