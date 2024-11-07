«Укутывать женщин с ног до головы в черную ткань не наша традиция»: Фадеев

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, Валерий Фадеев, отметил, что традиция полностью покрывать женщин темными материями не является исконной для русского народа и пришла извне, сообщает РБК.
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