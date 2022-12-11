Малый ракетный корабль «Град» в ходе государственных испытаний выполнил стрельбы по воздушной мишени

В качестве воздушной мишени использовалась светящаяся авиационная бомба САБ-250, поставленная экипажем фронтового бомбардировщика Су-24 морской авиации БФ.
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