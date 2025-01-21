"За рулем" перечислил пять превышений служебных полномочий сотрудниками ГИБДД

Журнал "За рулем" перечислил недопустимые действия сотрудника ГИБДД при общении с водителем. Так, инспектор ГИБДД не может требовать от водителя передачи личных данных, не имеющих отношения к проверке документов.
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