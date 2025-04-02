Обратный отсчет: США начали усиление своей ПВО на Ближнем Востоке, готовясь к окончанию срока ультиматума, который Ирану поставил Трамп

Напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана растет даже не с каждым днем, а с каждым часом. Пока политики двух стран обмениваются колкими высказываниями в адрес друг друга, военные, по крайней мере, американские готовятся к прямому столкновению, которое уже начинает казаться неизбежным.
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