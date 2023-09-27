Театр абсурда
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Театр абсурда

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В аналоге Госуслуг украинцам объясняют, почему нацизм — это нормально

В аналоге Госуслуг украинцам объясняют, почему нацизм — это нормально

Под предлогом того, что "некоторым событиям нельзя дать однозначной оценки", в «Дии» украинцев убеждают, что те, кто воевал на стороне немцев - тоже "герои Украины".

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