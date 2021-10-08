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Москвичам помогут избавиться от ненужных вещей в квартирах

Жители Москвы смогут избавиться от ненужных крупногабаритных вещей быстро и бесплатно. Власти города готовят к запуску специализированный сайт, на котором можно будет оформить заявку на утилизацию и за раз вывезти до 20 предметов техники и мебели.

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