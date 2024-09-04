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Как Путин осуществил пророчество Жириновского, которое тот изложил ещё 30 лет назад

Как Путин осуществил пророчество Жириновского, которое тот изложил ещё 30 лет назад

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  От Жириновского осталось много речей, прогнозов, выступлений, но самыми ценными, на наш взгляд, являются книги.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Киселёв, Вы просто не знаете, что нёс Жириновский. Я смотрел  диск  , где пьяный Жириновский в гостях у арабского президента несёт про иракскую армию непобедимую. А её американцы  купили , буквально купили их армию, через покупку генералитета. И это не вспоминали Жириновскому.  Забыли про это. Кто надувал Жириновского? Да те же кто и бабу Вангу надувал. А зачем? Вот это вопрос! Но совершенно другого объёма. Не для поста в сети.
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12 час.
Виталий Золотухин
Жириновский по матери - русский. А жидовство определяется по матери.
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12 час.
Taurus Zmei
По матери определяется еврейство, а жидовство по жизни
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1 час.

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