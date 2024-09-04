Как Путин осуществил пророчество Жириновского, которое тот изложил ещё 30 лет назад

АС

Анатолий Страшко

Киселёв, Вы просто не знаете, что нёс Жириновский. Я смотрел диск , где пьяный Жириновский в гостях у арабского президента несёт про иракскую армию непобедимую. А её американцы купили , буквально купили их армию, через покупку генералитета. И это не вспоминали Жириновскому. Забыли про это. Кто надувал Жириновского? Да те же кто и бабу Вангу надувал. А зачем? Вот это вопрос! Но совершенно другого объёма. Не для поста в сети.