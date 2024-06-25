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"Рыльце в пушку": Глава Дагестана Меликов прямо заявил о проблеме между властями и силовиками

"Рыльце в пушку": Глава Дагестана Меликов прямо заявил о проблеме между властями и силовиками

Глава Дагестана Сергей Меликов прямо заявил о проблеме между региональными властями и силовиками. По его словам, некоторые чиновники неохотно идут на контакт с полицией, поскольку у них "рыльце в пушку".

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