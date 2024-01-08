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Мировое обозрение

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Полковник из Сил логистики ВСУ за время СВО обеспечил себя и свою семью недвижимостью на 170 млн грн

Полковник из Сил логистики ВСУ за время СВО обеспечил себя и свою семью недвижимостью на 170 млн грн

Начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский вместе с женой и её родителями провернули схему на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.

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