Полковник из Сил логистики ВСУ за время СВО обеспечил себя и свою семью недвижимостью на 170 млн грн

Начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский вместе с женой и её родителями провернули схему на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.
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